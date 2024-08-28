افتتاح معرض مكافحة الغلاء بمدينة العاشر من رمضان بتخفيضات 25%

الشرقية - إيمان مهنى

أقامت مدينة العاشر من رمضان، معرضا للسلع الغذائية ومستلزمات المدارس، بأسعار مخفضة، ذلك ضمن مبادرة محاربة الغلاء.

وأقيم المعرض بالحهود الذاتية لأبناء المدينة والشباب، بمشاركة عدد من التجار، بتوفير السلع المخفضة وبجودة عالية، فيضم المعرض كافة السلع الغذائية واللحوم البلدية والأسماك ومنتجات الألبان، حلوي المولد النبوي، أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تتراوح ما بين 20 إلى 25% وبجودة عالية، وذلك في إطار لمكافحة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وتوجد رقابة مشددة من التموين وجهاز المدينة، لمتابعة من توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين والالتزام بالبيع طبقاً لقائمة الأسعار الاسترشادية مع وضع التسعيرة علي المنتجات المعروضة.