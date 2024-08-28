اليوم السابع
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اشتعال حريق هائل داخل سيارة أثناء التوقف بمحطة وقود بأسوان

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 11:54 م
اشتعال حريق هائل داخل سيارة أثناء التوقف بمحطة وقود بأسوان أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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اندلع حريق هائل فى سيارة ملاكى داخل محطة وقود بمدينة أسوان، ونجحت جهود قوات الحماية المدنية، فى السيطرة عليها، فيما أصيب شخص باختناق تم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسوان أول، يفيد بنشوب حريق في محطة وقود منطقة الإشارة بطريق كسر الحجر بمدينة أسوان، على الفور تم إخطار الحماية المدنية التي على الفور انطلقت إلي مكان الحريق وذلك للسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة شخص يدعى ياسين حسن تمام 32 سنة، باختناق أثناء إخماد الحريق.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحريق لمعرفة السبب الرئيسي في نشوب الحريق داخل محطة الوقود، وتبين أن الحريق نشب في سيارة أثناء تواجدها داخل محطة الوقود لإمدادها بالوقود ليحدث شرز كهربائي أدى إلى اشتعال النيران وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.







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