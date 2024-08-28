استشهاد 8 فلسطينيين فى قصف للاحتلال على مدرسة تؤوى نازحين فى دير البلح

غزة (أ ش أ)

استشهد 8 فلسطينيين، اليوم الأربعاء، فى قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلى شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال استهدفت محيط مدرسة "المنفلوطي" التي تؤوي نازحين شرق دير البلح، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40 ألفا و534 مواطنا، وإصابة 93 ألفا و778 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.