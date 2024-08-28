استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة آخرين بمناطق متفرقة فى قطاع غزة

رام الله (أ ش أ)

استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة فى قطاع غزة.

وأفادت مصادر طيبة فلسطينية بأن 16 مواطنا استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح إثر قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة.

ففي مدينة خان يونس (جنوب القطاع) ، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف جيش الاحتلال منزلاً في منطقة البطن السمين، كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية استهدفت محيط منطقة المحطة، ومنطقة قيزان النجار جنوب المدينة . وفي مخيم جباليا، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع الترنس وسط المخيم.

وأضافت أن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء غارة لطيران الاحتلال استهدفت مركبة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، واستشهد أيضا مواطنان وأصيب 7 آخرون بجروح إثر غارة للاحتلال على منزل في حي الرمال غرب مدينة غزة، كما استشهد صحفي وشقيقته جراء غارة استهدفت شقة سكنية في سوق مخيم النصيرات وسط القطاع ، بالإضافة إلى ذلك قصفت مدفعية الاحتلال وشنت طائراته الحربية غارات على أحياء الزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين والصبرة في مدينة غزة، فيما تعرضت منازل المواطنين شرق مخيم المغازي وشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لقصف مدفعي.

وأشارت المصادر إلى أن طيران الاحتلال الحربي أغار على حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,476 مواطنا وإصابة 93,647 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

