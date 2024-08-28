استجابة لشكاوى المواطنين.. جولة لمحافظ الإسماعيلية فى مدينة المستقبل

الإسماعيلية-صبرى غانم

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية بمدينة المستقبل؛ لبحث ومناقشة مشكلات المدينة على أرض الواقع، وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بالمدينة بالشكل اللائق.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد محطة مياه المستقبل التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، حيث تفقد معدات وآلات وسيارات الشركة ومدى جاهزيتها لإنجاز كافة الأعمال ومواجهة الأزمات والطوارئ، الورشة المركزية لإصلاح وصيانة الطلمبات والمحركات الكهربائى، وعنبر الطلمبات المرشحة بالمحطة.

تلا ذلك عقد اجتماع بمركز التدريب الإقليمى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بمدينة المستقبل، لبحث ومناقشة كافة المشكلات التى يعانى منها مواطنى المدينة، للوصول لحلول جذرية وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق.

وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اللواء مجدى عنانى معاون المحافظ، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة ريهام رسلان نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتشغيل والصيانة، المهندس على هيصم مدير عام مديرية الإسكان، المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل، الدكتور على حطب مدير المكتب الفنى بالمحافظة، المهندس محمد عبدالسلام رئيس قطاع الإسماعيلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة المشكلات المتعلقة بمنظومة المياه والصرف الصحى بمدينة المستقبل، حيث تم بحث مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى التى تضمنت مشاكل الصرف الصحى بالعمارات السكنية، مشاكل ناتجة عن رصف الطرق، المشاكل الناتجة عن السلوكيات الخاطئة للمواطنين المتمثلة فى إلقاء المخلفات فى مطابق الصرف الصحى، ومشاكل الصرف الصحى خلف محطة مياه المستقبل.

ووجَّه المحافظ بإعداد تقرير شامل بمسؤولية كل جهة عن مشاكل الصرف الصحى بمدينة المستقبل، ويتضمن الأسباب، الحلول، والتكاليف للقضاء على المشكلة.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة رفع كفاءة وتوسعة عدد من محطات رفع الصرف الصحى، للمساعدة فى إنهاء مشاكل الصرف الصحى بالمستقل، منها محطة رفع صرف صحى المستقبل، محطة رفع صرف صحى المنطقة الحرة، وتوسعة محطة رفع الصرف الصحى بأبوعطوة.

وأكد "أكرم" فى نهاية الاجتماع على عمل حصر بالعمارات السكنية بالمدينة خاصة الوحدات الشاغرة، والعمل بطريقة تقسيم المناطق لمربعات، واختيار منطقة ورفع كفاءتها بشكل تام، ثم الانتقال لمنطقة أخرى لضمان سرعة إنجاز الأعمال.

وفيما يخص لجنة خدمات مدينة المستقبل، وجَّه المحافظ بسرعة دعمها بالأيدى العاملة، والمعدات والآلات والسيارات من الوحدات المحلية بالمحافظة بشكل مستمر، للمساعدة فى رفع القمامة والمخلفات بالمدينة.

وأضاف "أكرم" لابد من تغيير أسلوب تعاملنا مع المشاكل، وإنهاء كافة مشاكل المدينة من خلال عمل خطة عمل واضحة، والمتابعة المستمرة لكافة الملفات.

موجهًا بعقد اجتماع مساء اليوم الأربعاء، للتنسيق بين كافة الجهات، ووضع خطة عمل شاملة للبدء بشكل عاجل لحل كافة مشكلات مدينة المستقبل، بجانب عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء المقبل لمتابعة خطة العمل وما تم تنفيذ.

و قام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، باهداء اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، درع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، تقديرا واعتزازا بمجهودات محافظ الإسماعيلية.

تلا ذلك، قيام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ومرافقيه بجولة ميدانية بمساكن الـ 6000 وحدة "إسكان مبارك"، لتفقد الأعمال الجارية بشارع المعاهد الأزهرية على أبوحسين وعمر بن الخطاب النموذجى، ومنطقة الـ10 عمارات.

ووجَّه "أكرم"، بإضاءة المنطقة التى تم تطويرها وتركيب كاميرات مراقبة بها للحفاظ على ما تم إنجازه، بجانب وضع صناديق لجمع القمامة بالمنطقة.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ مبادرة النظافة العامة بالمحافظة "الإسماعيلية تستأهل"، بدءًا من غدًا الخميس ولمدة 10 أيام بمدينة المستقبل، بمشاركة آلات ومعدات كافة الوحدات المحلية بالمحافظة.

وفى نهاية جولته، أكد "أكرم"، أتابع أولًا بأول شكاوى المواطنين الخاصة بمدينة المستقبل، وأبحثها جميعًا مع المختصين لإيجاد حلول دائمة وليست وقتية، مطالبًا المواطنين بالمدينة بالتكاتف مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة لسرعة إنهاء كافة المشكلات، من خلال الحفاظ على ما يتم إنهاءه من أعمال تطوير، وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بغير أماكنها، وتجنب إلقاء المخلفات بمطابق شبكات الصرف الصحي.