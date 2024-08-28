اتحاد العمال يعلن انتهاء أزمة مقعد رئيس الاتحاد

كتبت آية دعبس

أكد مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، أن قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذى أكد على عدم أحقية حسن شحاتة وزير العمل السابق العودة إلى منصب رئيس اتحاد العمال عقب تركة منصبة الوزاري، يعد انتصارا جديدا للاستقلالية النقابية، والذى سعى إليها عمال مصر على مدار سنوات طويلة و حققها لهم قانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017.

وأضاف البدوي، في بيان، أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة يعملون الآن على قلب رجل واحد للانتهاء من إجراءات الجمعية العمومية وحل مشكلات النقابات السبع غير الممثلة في مجلس إدارة اتحاد العمال وذلك لانتخاب رئيس جديد و ليعود للتنظيم النقابي صورته المشرقة التى اكتسبها من خلال ممارساته الديمقراطية، خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب نقابات قوية تقف في خندق واحد مع الدولة المصرية لإعادة بناء الصناعة الوطنية من خلال إقرار علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية.



وأشاد البدوى بالجهود المضنية التى بذلها محمد جبران وزير العمل الحالى لإنهاء هذه الأزمة طبقا للقانون واللوائح المعمول بها .

وتمنى البدوى على الوزير سرعة تشكيل اللجان ووضع الجدول الزمنى للانتهاء من أعمال الجمعية العمومية لنغلق الباب أمام المتربصين بالتنظيم النقابى.



