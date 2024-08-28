إجراءات وشروط الحصول على خدمة ترخيص محل تجارى بالجيزة

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتعديل ترخيص محل تجاري، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل الترخيص.

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات).

- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

- موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها).

- إيصال سداد الرسوم.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

- عند الموافقة على تعديل النشاط يتم سداد رسم المعانية بالخزينة المختصة.

- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت.

- الذهاب للمركز التكنولوجي عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

- تقوم الإدارة المختصة بالمعانية للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

- اعتماد تعديل الرخصة.

- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.