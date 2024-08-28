أول صور للسلاح المستخدم فى محاولة اغتيال دونالد ترامب

محمد جمال

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى "إف بى آى"، الأربعاء، صورا جديدا للبندقية المستخدمة فى حادث إطلاق النار على المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، خلال تجمع جماهيرى فى يوليو الماضى، حسبما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه تم نشر الصور فى الوقت الذى قدّم فيه مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالى تفاصيل جديدة حول عمليات البحث التى أجراها منفذ الهجوم توماس ماثيو كروكس على الإنترنت فى الأيام التى سبقت إطلاق النار.



البندقية

وتظهر الصور الأربع الجديدة البندقية المستخدمة فى العملية، بالإضافة إلى حقيبة الظهر والمتفجرات التى كان يحملها مطلق النار فى سيارته.

وما يزال تحقيق "الإف بى آي" فى الحادث مستمرا، وقال المكتب إنه لم يحدد بعد دافعا أو دليلا على أن المسلح البالغ من العمر 20 عاما، عمل مع أى أشخاص آخرين.

وكشف المكتب أن السلاح النارى هو بندقية من طراز AR من صنع شركة DPMS Panther Arms.



اغتيال ترامب

ويوم 13 يوليو، تعرض ترامب لإطلاق نار خلال إلقائه كلمة فى تجمع انتخابى بمدينة بتلر فى ولاية بنسلفانيا.

وشوهد الرئيس الأمريكى السابق حينها وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.

وكان كروكس متمركزا فوق سطح مبنى مجاور عندما أرداه عناصر جهاز الخدمة السرية بعد أقل من 30 ثانية على إطلاقه أولى رصاصاته.