100 يوم صحة تكشف على زوار الإسماعيلية بالأماكن السياحية والشواطئ والمتنزهات

الإسماعيلية-صبرى غانم

تابعت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الفريق الطبي المتحرك لمبادرة 100 يوم صحة خلال تواجده بأحد مزارع السياحة البيئية التى يرتادها العديد من الزائرين من خارج الإسماعيلية، وقامت بالإطمئنان على كافة الزوار والقائمين على المزرعة بالكشف بالمبادرة، وإجراء جميع الفحوصات الطبية بالمجان.

وخلال الجولة أشادت وكيل وزارة الصحة بفريق المبادرة والذى يعمل يوميًا فى درجات حرارة مرتفعة لتقديم خدمة صحية للمواطنين ، وما حققته المبادرة من مستهدف حتى الآن ،وشددت على زيادة التوعية بأهميه المبادرة التى تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة والتنوية عن مواعيدها وأماكن تواجد الفرق الثابتة والمتحركة بجميع الادارات الصحية وفقًا لخطة تمركز فرق المبادرة بالمحافظة.