يوم ثقافى حول تغيرات المناخ وتعديل السلوك ضمن الأنشطة الصيفية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قصر ثقافة بهاء طاهر يوماً ثقافياً للرواد ضمن برنامج الأنشطة الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار خطة وزارة الثقافة، حيث تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها" بحضور أطفال جمعية أولي العزم بنجع دياب، تحدث خلالها الدكتور محمد عبد السميع عن مفهوم التغيرات المناخية وأسبابها ومنها الظواهر الطبيعية كالإشعاع الشمسي، ثورات البراكين والتغيرات التي يشهدها محور كوكب الأرض وظاهرة التذبذب الجنوبي، وغيرها، كما تناول الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البيئة و الكائنات الحية، وطرق مواجهتها وأهمها استثمار الطاقة النظيفة.

وتواصلت الفعاليات المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، مع محاضرة بعنوان "تعديل السلوك" أكد خلالها الشاعر يحيى بحر، ضرورة تنشئة الطفل على حب الخير ونبذ العنف واحترام الاخر، تلاها لقاء لمناقشة أعمال الشاعر شعبان شلبي، وفقرة إنشاد ديني، وأقام فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، ورشة حكي لمناقشة قصص ذات قيم تربوية، تلاها فقرة التنورة المميزة للفنان احمد سلامة، بجانب ورشة تصميم عروسة قفاز، وأخرى بالفوم بقصر ثقافة الأقصر.

فيما أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، بقصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "مفهوم اضطراب طيف التوحد" أوضحت شيماء شوقى مفهوم طيف التوحد وتعريف الجمعية الوطنية البريطانية للتوحد والخصائص الانفعالية لاضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى ذلك أعد عرض كورال أطفال القصر إشراف حجاج أحمد على مدرب الكورال وعازف الأورج إسماعيل أحمد حسين، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى أمسية شعرية بعنوان"أوشك أن يبدل معشرا" للشاعر على حسان، وكذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية لشاعر العامية أحمد المدامودي ألقى قصيدة بعنوان "شكرا ياست الحبايب"، وأعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني قصيدة بعنوان "يانور ذاتى" للمنشد مروان جمال.



أنشطة صيفية لدعم أطفال الأقصر بقصور الثقافة



يوم ثقافي للرواد حول التغيرات المناخية وتعديل السلوك