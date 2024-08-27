وزير العمل: دورات تدريبية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العامل

كتبت آية دعبس

قام وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لـ المنطقة الصناعية بمدينة بدر، والتي يصل حجم الاستثمار فيها إلى الملايين من الدولارات، وتضم الآلاف من العمال والفنين، داخل ما يقرب من نحو 1181 مصنعًا.

وكان في استقبال الوزير، عدد من مسؤولي الإدارات في تلك المنشأت، والذين قدموا عروضًا تسجيلية، بشأن نشاط وحجم استثمارات، وعدد العمال في كل شركة.

وبحسب بيان صحفي اليوم تأتي جولة الوزير، في إطار زياراته لمواقع عمل،لحث العمال على المزيد من الإنتاج، وكذلك التأكيد على دعم الدولة وتشجيعها للاستثمار المحلي، والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والعِمالة الماهرة، والمُدربة، والأمان الوظيفي للعامل ،وكذلك التعاون في مجال تأهيل الشباب على المِهن التي تحتاجها تلك المصانع والشركات،عن طريق دورات تدريبية مُشتركة،تشمل أيضًا توعية "طرفي الإنتاج" بثقافة السلامة والصحة المهنية، لصالح صحة العامل، وسلامة "أدوات الإنتاج"، وأهمية التحول للأخضر، من أجل بيئة نظيفة. وكذلك الاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمُتنقلة التابعة للوزارة في المحافظات.