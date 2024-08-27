وزيرة البيئة: هناك فرص للاستثمار بأراضى هيئة التنمية السياحية

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هناك فرصا لاستثمار الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية، ولكن مع مراعاة عدد من الاعتبارات البيئية والخاصة بصون الموارد الطبيعية، وذلك من خلال الإجراءات التى يتم اتخاذها لتحديد احداثيات هذه الأراضى، من اجل التعرف على مدى حساسيتها البيئية، كما يمكن تحديد إمكانية طرحها للاستثمار فى الممارسات البيئية، وذلك بعد وضع مجموعة من المعايير المشتركة لتيسير آليات العمل بما يحفظ المورد البيئي.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يخص محطات المعالجة والمحطات المخالفة فأن الوزارة تفتيش على هذه المحطات ويعطى جهاز شئون البيئة مهلة لمدة 15 يومًا لتقديم خطة لتوفيق أوضاعها، مؤكدة على ضرورة الإلزام الطوعى للمنشآت، والذى يشجعها على تنفيذ خطط إصحاح بيئى بمساعدة الوزارة، حيث يتم تشجيع هذه المنشآت ودعمها بقروض ميسرة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة.