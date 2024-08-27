وزارة التعليم تنفى إرجاء تعديلات المناهج والمواد الدراسية للعام 2026

كتب محمود طه حسين

قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: كل هذه الصور المتداولة على السوشيال ميديا بما فيها من معلومات غير صحيحة تماما، ولم يصدر من الوزارة أي لوائح تنفيذية للقرار الوزاري المنظم الخاص بنظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام.

وكان من بين الصور المتداولة ما نصه: قررت وزارة التربية والتعليم بعد التأكد من صعوبة صياغة المناهج الدراسية الجديدة في الفترة الزمنية القصيرة التي تسبق بداية العام الدراسي الجديد إرجاء كل التعديلات على المواد الدراسية إلى العام الدراسي 2025/2026، مع استمرار مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء للصف الأول الثانوي مواد منفصلة، بحيث يتم العمل بمادة العلوم المتكاملة بداية من العام الدراسي الجديد 2025/2026.



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