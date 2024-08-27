مفتى الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف اليمني لبحث تعزيز التعاون الديني

كتب لؤى على

استقبل الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، والوفد المرافق له؛ وذلك لتهنئته بتولِّي مهام منصبه وبحث سُبُل تعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية.

خلال اللقاء، أكَّد المفتي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر واليمن، مشيرًا إلى الأواصر القوية التي تجمع البلدين، وخاصة في المجال الديني. واستعرض جهود دار الإفتاء المصرية وإداراتها المختلفة في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين. كما تحدث عن برامج تأهيل المفتين التي تعقدها الدار وتمتد لثلاث سنوات، معربًا عن استعداد الدار الكامل للتعاون مع وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في مختلف المجالات وتدريب المفتين من اليمن الشقيق.



من جانبه، هنَّأ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة المفتي على توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد. وأكد الوزير اليمني أن مصر هي قِبلة العرب، وأن الأزهر الشريف بمنهجه الوسطي يُعدُّ المرجعية الكبرى للمسلمين في العالم أجمع. كما أشاد بمسيرة دار الإفتاء المصرية الرائدة في مجال الإفتاء، مُعربًا عن تطلعه لاستمرار وتعزيز التعاون بين الوزارة والدار في المستقبل.