اليوم السابع
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معلومة تهمك.. خطوات وإجراءات استخراج ترخيص فاترينة أو عربة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 06:00 ص
معلومة تهمك.. خطوات وإجراءات استخراج ترخيص فاترينة أو عربة مركز تكنولوجي
كتبت – مرام محمد

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أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية المستندات والأوراق المطلوب توافرها عند طلب الحصول على ترخيص أو تجديد (بروز - إعلان - تاندة - فاترينة - عربة)، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة
مستندات رئيسية تقدم في حالتي طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

في حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

1- صورة ترخيص المحل.
2- رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.
3- صورة البطاقة الضريبية.

في حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الآتي بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة: الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات
1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.
3- سداد رسم المعاينة.
4- بناءً على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.
5- سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.
6- استلام ترخيص إشغال الطريق.







المراكز التكنولوجية

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ترخيص فاترينة

تراخيص المحلات



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