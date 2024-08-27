معلومة تهمك.. خطوات وإجراءات استخراج ترخيص فاترينة أو عربة

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية المستندات والأوراق المطلوب توافرها عند طلب الحصول على ترخيص أو تجديد (بروز - إعلان - تاندة - فاترينة - عربة)، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

مستندات رئيسية تقدم في حالتي طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

في حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

1- صورة ترخيص المحل.

2- رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

3- صورة البطاقة الضريبية.

في حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الآتي بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة: الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

3- سداد رسم المعاينة.

4- بناءً على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

5- سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

6- استلام ترخيص إشغال الطريق.