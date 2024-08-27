معلومة تهمك.. خطوات وإجراءات استخراج ترخيص فاترينة أو عربة

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية المستندات والأوراق المطلوب توافرها عند طلب الحصول على ترخيص أو تجديد (بروز - إعلان - تاندة - فاترينة - عربة)، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: المستندات المطلوبة
مستندات رئيسية تقدم في حالتي طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.
في حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:
1- صورة ترخيص المحل.
2- رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.
3- صورة البطاقة الضريبية.
في حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الآتي بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة: الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.
ثانيًا: الخطوات والإجراءات
1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.
3- سداد رسم المعاينة.
4- بناءً على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.
5- سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.
6- استلام ترخيص إشغال الطريق.
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