مصرع عامل سقط من أعلى منزله عقب اختلال توازنه بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المنشاه المركزى فى محافظة سوهاج، عامل مصابا بنزيف بالمخ، وتوفى عقب ذلك وذلك على إثر سقوطه من أعلى سطح منزله عقب اختلال توازنه، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والتي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل ووفاته، بدائرة مركز شرطة المنشاه، عقب سقوطه من علو، وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه، بوصول عبد الشكور ا ع سنة إلى مستشفى المنشاة المركزي مصاباً " اشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم " إدعاء سقوط من علو وتوفـي عقب وصوله ومقيم بمركز المنشاة.

وبسؤال والده أحمد ع ا ا 48 سنة عامل، والدته تفيده ا ع ا 42 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية أنه أثناء تواجد نجلهما المذكور أعلي سطح المنزل بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضاً مما نجم عنه إصابته ووفاته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " نتيجة نزيف بالمخ ادعاء سقوط من علو.



تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.

