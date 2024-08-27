مصرع طفل إثر انقلابه بـ"بيتش باجى" داخل مصيف جمصة بالدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

لقي طفل مصرعه، إثر انقلاب بيتش باجي أثناء تنزهه داخل مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه إلي مشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة، بوصول جثمان طفل الي مستشفي جمصة، ادعاء حادث.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع سيف كرم سلامة سويلم، 11عاما، مقيم الجيزة، حيث أصيب بجروح قطعية في الرأس واشتباه كسر في قاع الجمجمة ونزيف بالأنف والأذن، إثر انقلابه ببيتش باجي، وفشلت محاولات إنقاذه.

تم وضع جثمانه ثلاجة حفظ الموتي، بمشرحة المستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.