اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 12:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع طفل إثر انقلابه بـ"بيتش باجى" داخل مصيف جمصة بالدقهلية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 11:44 م
مصرع طفل إثر انقلابه بـ"بيتش باجى" داخل مصيف جمصة بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية -محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي طفل مصرعه، إثر انقلاب بيتش باجي أثناء تنزهه داخل مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه إلي مشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة، بوصول جثمان طفل الي مستشفي جمصة، ادعاء حادث.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع سيف كرم سلامة سويلم، 11عاما، مقيم الجيزة، حيث أصيب بجروح قطعية في الرأس واشتباه كسر في قاع الجمجمة ونزيف بالأنف والأذن، إثر انقلابه ببيتش باجي، وفشلت محاولات إنقاذه.

تم وضع جثمانه ثلاجة حفظ الموتي، بمشرحة المستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.







مصرع طفل

جمصة

مصيف جمصة

حوادث الدقهلية

الجيزة

مشرحة المستشفي




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة