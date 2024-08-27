اليوم السابع
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مصدر مسئول بوزارة التعليم: الفترة المسائية بالمدارس تنتهى 5.30 مساء

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 07:38 م
مصدر مسئول بوزارة التعليم: الفترة المسائية بالمدارس تنتهى 5.30 مساء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن المدارس التى ستعمل بنظام الفترتين فى بعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وفقا لطبيعتها سيكون نهاية توقيت الفترة الثانية الساعة 5.30 مساء، وليس كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعى بانتهائها الساعة 7.30 مساء.


أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسى الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

 

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهى يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.







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