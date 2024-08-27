محافظ جنوب سيناء يشيد بالتحضيرات لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

جنوب سيناء - فايزة مرسال

التقى اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، فريق عمل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، وبحضور الكاتب الصحفي ضياء دندش، عضو اللجنة العليا للمهرجان، للحديث حول استعدادات الدورة التاسعة من المهرجان والتي من المقرر إقامتها منتصف شهر نوفمبر القادم بمشاركة 40 دولة.

وخلال اللقاء أكد المحافظ دعمه ورعايته للدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك في إطار دعمه الدائم للشباب وإصراره على الاستفادة من الطاقات الشبابية والخبرات الحياتية لهؤلاء الشباب.

كما أكد أهمية الحدث وأن يتم الترويج له عالمياً لما له من أهداف تنموية تخص شرم الشيخ بشكل خاص وجنوب سيناء بشكل عام لوضعها علي خريطة المحافل العالمية الكبري ويأتي ذلك من خلال اهتمامه بالقوى الناعمة والأحداث الثقافية العالمية، وأوضح خلال اللقاء أن المحافظة ستقوم بعمل استعدادات كبيرة تتماشى مع طموحه في التوعية الثقافية والتنمية الشاملة والأفكار والرؤي الاستثمارية التي يود تقديمها في جنوب سيناء بشكل عام وشرم الشيخ علي وجه الخصوص كي تكون مدينة عالمية كبيرة ومقصد للاستثمار والسياحة العالمية على كل المستويات، كما أشاد بالتحضيرات المقدمة للدورة التاسعة من المهرجان.

ومن جانبه قدم رئيس ومؤسس المهرجان الفنان مازن الغرباوي الشكر للمحافظ ولكل القيادات في المحافظة بما يقدمونه من دعم للمهرجان بدورته التاسعة ودعمهم الدائم للشباب وإدراكهم بأنهم المستقبل وأن الوجه الثقافي للمحافظة مرتبط إرتباطا وثيقا بالوجه السياحي، وأكد الغرباوي أنه سيكون هناك لقاءات عمل مستمرة مع المحافظة تواكب التطلعات العالمية لإدارة المهرجان والتي تتماشي مع خطط التنمية المستدامة في سيناء وتطلعات وأحلام سيادة المحافظ بهدف استدامة خطط التنمية الشاملة لأهالي جنوب سيناء .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتي يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.