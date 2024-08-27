محافظ القليوبية يكرم 40 طالبا من الأوائل ويمنحهم شهادات ومكافآت مالية

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت محافظة القليوبية، بقيادة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم 40 طالب وطالبة من أوائل الشهادات العامة "الثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهرية والإعدادية"، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ156 والذي يأتي في الـ30 من أغسطس الجاري من كل عام، بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الأمناء والأباء بالقليوبية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أكدت خلالها عن فخرها واعتزازها بالطلاب الأوائل الذين رفعوا اسم المحافظة عاليا بين باقي محافظات الجمهورية سواء في الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.

وتبع ذلك كلمة للشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أكد خلالها أن الأزهر الشريف يذخر بالعديد من النماذج المشرفة والتي شرفت القليوبية أيضا، موضحا أنه حمل رسالة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر بالشكر والتقدير لمحافظ القليوبية علي كافة الجهود المقدمة من الجهاز التنفيذي والأمني طوال فترة امتحانات الثانوية الأزهرية.

وقال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إن التفوق مستمر طوال المراحل الدراسية مطالبا الطلاب الذين تم تكريمهم بالاحتفالية بمواصلة التفوق ورفع اسم المحافظة عاليا خلال السنوات القادمة، كما أن التفوق لا يقتصر علي مرحلة واحدة فقط بل هو متواصل طوال حياة الإنسان والطلاب، وأن الصعب في ذلك هو الحفاظ علي هذا التفوق، موجها حديثه للطلاب "أنتم شرفتم القليوبية".

واختتم اللقاء بتكريم الطلاب الأوائل بالشهادات العامة "الإعدادية، والثانوية العامة، والدبلومات الفنية"، والإعدادية الأزهرية والثانوية الأزهرية"، من خلال تقديم شهادات تقدير وكذلك أيضا منح مالية لهم.

وكان المهندس أيمن عطية، قد قدم التهاني لأوائل الشهادات العامة "الثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهرية والإعدادية"، والذين احتلوا مراكز أولب علي مستوى الجمهورية، مؤكدا لهم أن المحافظة ستقدم لهم كل الدعم لاستمرار تفوقهم وتشريف المحافظة بين باقي المحافظات في مراحلهم التعليمية القادمة.



جانب من التكريم



جانب من التكريم