اليوم السابع
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مجمع البحوث الإسلامية: بدء الاختبارات الشفوية لمبعوثى الأزهر 8 سبتمبر

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 08:32 م
مجمع البحوث الإسلامية: بدء الاختبارات الشفوية لمبعوثى الأزهر 8 سبتمبر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
كتب لؤى على

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أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن بدء عقد فعاليات الاختبارات الشفوية للناجحين في الامتحانات التحريرية للمسابقة العامة ومسابقة اللغات للابتعاث للعام الحالي في الفترة من الأحد الموافق 8 سبتمر إلى الخميس 12 سبتمبر؛ وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر؛ حيث تستمر لمدة خمسة أيام لجميع التخصصات.

ويتضمن اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى دول العالم عدة مراحل تبدأ بالاختبارات التحريرية ثم الشفوية والمقابلات الشخصية، والتي يستهدف المجمع من خلالها اختيار أفضل العناصر المتقدمة من مدرسي الأزهر الشريف في التخصصات المختلفة، إضافة إلى وعاظ الأزهر الشريف؛ لتمثيل الأزهر الشريف في مختلف دول العالم، حيث يقع على مبعوثي الأزهر الشريف مسؤولية كبيرة في نشر العلم والمعرفة، إضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر ثقافة التسامح واليسر، ومواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات؛ مما يتسدعي أن يكون على قدر عال من الثقافة والمعرفة.

وللاطلاع على موعد الاختبار ورقم اللجنة يمكنك الدخول على الرابط الآتي على بوابة الأزهر الإلكترونية:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=346


 







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