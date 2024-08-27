صحيفة إسرائيلية: الغارات على جنوب لبنان كلفت تل أبيب 120 مليون دولار

رام الله (أ ش أ)

أفادت صحيفة جلوبس الإسرائيلية بأن الغارات الأخيرة التى تم شنها على بلدات بجنوب لبنان، واستهدفت مواقع لـ "حزب الله" بلغت تكلفتها نحو 120 مليون دولارـ وهدفت لمنع إطلاق 6 آلاف صاروخ وطائرة مسيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بصناعة "الدفاع" الإسرائيلية - لم تسمه - القول إن نحو 100 طائرة مقاتلة قامت بتنفيذ الهجمات، موضحة أن الحسابات تتضمن حوالي 4 آلاف قنبلة هجومية موجهة بتكلفة 25 ألف دولار لكل منها أي ما يعادل 100 مليون دولار، إضافة إلى ذلك، تكلف عمليات حوالي 100 طائرة لمدة ست ساعات نحو 18 مليون دولار وتشغيل الطائرات المسيرة لمدة 12 ساعة يكلف 1.08 مليون دولار، مضيفا أن هذه التكاليف لا تشمل المصاريف الإضافية مثل خدمة الاحتياط في الجيش.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه رغم أن 120 مليون دولار ليست مبلغًا ضئيلًا إلا أنها تجنبت تكاليف أكبر بكثير؛ فالهجوم على البنى التحتية الاستراتيجية الإسرائيلية مثل منطقة جليليوت بين تل أبيب وهرزيليا؛ حيث يقع مقر الموساد أو المباني المدنية من الشمال إلى المركز سيكلف أكثر بكثير.

وأصبحت الحرب - التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة - الأكثر كلفة بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول 2025.

وتتوقع وكالات التصنيف الائتماني أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة 2025 إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيض سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الكبير على حرب غزة.