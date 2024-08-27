رصيد تاريخى من الأخوة الصادقة والدعم المتبادل مع بغداد في عدد اليوم السابع غدا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، الأربعاء، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها فى لقاء الرئيس السيسى ومحمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق، الذى شهد تأكيد البلدين على مطالبة المجتمع الدولى بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة.

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