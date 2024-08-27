خريطة شواطئ مطروح الخلابة مع اقتراب نهاية المصيف وزيادة الإقبال.. صور

مطروح – حسن مشالي

تتنوع وتتميز شواطئ مطروح والساحل الشمالي، بطبعتها الخلابة وطقسها المعتدل، ويتزايد لإقبال عليها خلال الفترة الحالية، مع إقتراب نهاية المصيف، الذي يستقبل أكثر من 7 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، - بحسب لإحصائيات الرسمية، وهو ما يحدث حالة من الانتعاش الاقتصادي والرواج في جميع القطاعات السياحية والمصيفية والتجارية والخدمية.

وتستقبل مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، العدد الأكبر من المصطافين، لوجود العديد من الشواطئ المميزة وتوافر الخدمات، إضافة إلى آلاف الوحدات الفندقية والمصيفية والشقق والشاليهات، ذا المستويات المختلفة لتناسب جميع الفئات الاقتصادية، ويتميز كل منها عن الآخر، وتتفاوت نسب الزحام والإقبال عليها.

وتتميز شواطئ مطروح والساحل الشمالي بالطبيعة الساحرة والهدوء والخصوصية والرمال البيضاء الناعمة، ونقاء المياه ذات الألوان المتعددة، خاصة مع وقوع معظم الشواطئ على خلجان ولا تصلها الأمواج العالية، فتكون مناسبة لسباحة الكبار والصغار ومن لايجيد السباحة، بالإضافة إلى وجود شواطئ أخرى مفتوحة على البحر بأمواجها المتوسطة والعالية مثل شواطئ الكورنيش الجديد وشاطئ الأُبيض وأم الرخم وعجيبة غرب مدينة مرسى مطروح.

وتنتشر شواطئ مدينة مرسى مطروح العامة، شرقاً وغرباً مثل شاطئ مطروح العام، القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ روميل الشهير، والذى يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، ويقع شاطئي العوام والليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، وتقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وعلم الروم، وباجوش وتقع غرب المدينة الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأُبيض والأصيل وشاطئ منطقة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة، ومجموعة شواطئ الكورنيش الجديد قبالة قرية القصر، وغيرها.

وتشهد مختلف الشواطئ إقبالا كبيرا، وتقصد الأسر التي بها أطفال صغار الشواطئ الواقعة على خلجان، لتناسبها مع سباحة الأطفال والأشخاص الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج، مثل شاطئ روميل وباب البحر والفيروز وغيرها.

ويستمتع المصطافون بالسباحة في المياه المتميزة لشواطئ مطروح، إلى جانب الألعاب المائية وركوب اليخوت والقوارب والبدالات وغيرها من وسائل الترفيه المائية، إلى جانب ألعاب ورياضات الشاطئ المتنوعة، و " أكوا بارك " بالقرى والمنتجعات السياحية.



هدوء وخصوصية على شواطئ غرب مطروح



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أجواء المصيف على شواطئ مطروح



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أجواء رائعة على شواطئ مطروح وطقس معتدل



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شواطئ مطروح العامة



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