تنظيم قافلة طبية بالشرقية دعما لذوى الهمم وكبار السن وغير القادرين

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت جمعية الأورمان قافلة طبية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقريتي ابن العاص و تليجة بمركز كفر صقر، والزنكلون و تل حويل بمركز الزقازيق، وقريتي كفر الباشا واكوه بمركز ديرب نجم .

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، ان القافلة قامت على مدار يوم كامل بمستشفى الجامعة بالزقازيق، حيث تم توفير وسيلة لإنتقال المرضي من ذوى الهمم وكبار السن وغير القادرين ذهابا وعودة لقراهم، موضحا أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك"، حيث تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

