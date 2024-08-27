تمثال "براد الشاى" يثير الجدل بمدخل مدينة أسوان الجديدة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أثار وجود تمثال مصنوع على شكل براد شاى يصب الحليب فى كوب، بمدخل مدينة أسوان، الجدل بين أهل أسوان ممن شاهدوا الفكرة والتقطوا صوراً عندها وبين رواد التواصل الاجتماعى الذين تداولوا الصورة على أنه عبث فنى.

ورصدت "اليوم السابع" آراء المواطنين حول هذا التمثال الجديد المصنوع من الحجر، بجوار بوابة مدخل مدينة أسوان الجديدة، والذى تم تصميمه عبارة عن "براد شاى" مدهون باللون البنى ومصمم على أنه محمول على الهواء ومائل لصب سائل أبيض "حليب" فى كوب.

وأشاد البعض بالفكرة على أنه تصميم ذكى يظهر براد الشاى محمول على الهواء، وفيه نوع من الذكاء الذى يلفت انتباه المارة ويشير إلى نوع من الدعاية المعينة بمدخل هذه المدينة العمرانية الجديدة.

واعتبر البعض هذا التمثال نوع من العبث الفنى باعتبار أن منفذيه غير متخصصين فى هذا النوع من الفن التشكيلى ويضاف إلى التماثيل التى شوهت ميادين مصر، خاصة فى تنسيق الألوان والأحجام واختيار الفكرة نفسها، لأن هناك العديد من الأفكار التى يمكن تنفيذها أفضل من ذلك "على حد قولهم".



التمثال مثير الجدل



تمثال براد الشاى فى مدخل أسوان الجديدة



تمثال براد الشاى فى مدخل مدينة أسوان الجديدة