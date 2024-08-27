الوكالة الدولية للطاقة الذرية: هناك خطر وقوع حادث نووى فى كورسك الروسية

كتب سمير حسنى

قال رافايل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المحطة النووية في كورسك ليست لها قبة واقية وهذا يجعلها هشة للغاية، مضيفا: "هناك خطر وقوع حادث نووي في منطقة كورسك".

وصف رئيس الوزراء الروسي الأسبق سيرجي ستيباشين، العملية العسكرية الروسية بأنها تحولت إلى حرب واسعة النطاق؛ يشنها حلف شمال الأطلسي ضد روسيا.



وقال ستيباشين - في تصريحات له، إن هجوم كييف على منطقة كورسك الحدودية؛ يوضح أن العملية العسكرية الروسية الخاصة تحولت إلى حرب واشعة النطاق يشنها حلف الناتو ضد موسكو.



وأضاف أنه "عندما اتخذ مجلس الأمن الروسي قراره بشن العملية العسكرية الخاصة لم يتوقع أحد أن روسيا ستحارب ضد حلف الناتو بأكمله"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية على الخطوط الأمامية تجاوزت فكرة "عملية عسكرية خاصة" خاصة بعد ما حدث في كورسك.



وقال رئيس الوزراء الروسي الأسبق "لقد أبرزت حالة كورسك أهمية المكون العسكري، فطبيعة الحرب تغيرت تماما، لم تعد مجرد عملية عسكرية إذ تستمر في التصعيد، لكن إمكاناتنا العسكرية وقدرة صناعتنا الدفاعية واضحة".