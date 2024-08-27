الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة الشرقية تدش مبادرة لبيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة

الشرقية فتحية الديب

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة الشرقية، عن تدشين مبادرة لبيع كتب ومستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة.وقال القس بيشوى كامل، راعى الطائفة الكاثوليكية بمحافظة الشرقية، إنه وبانتهاء شهر أغسطس وقرب حلول شهر سبتمبر الذى يبدأ فيه العام الدراسى، قامت الكنيسة بتدشين تلك المبادرة، للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل ارتفاع اسعار كتب ومستلزمات الدراسة.



وأضاف أن الفكرة جاءته حين كان يتفقد المدارس التابعة للكنيسة، فوجد اولياء الامور تئن، ففكر فى اولياء الامور ممن يرتاد ابنائهم المدارس الحكومية وهم غير قادرين، فما كان منه الا تبنى تلك المبادرة للتخفيف عنهم.

وأكد راعى الطائفة الكاثوليكية بالشرقية، أن المبادرة ستستمر حتى نهاية الاسبوع، واذا زاد الاقبال ستستمر عقب ذلك.

وتوجه بالشكر للمهندس مدحت الدسوقى، والذى قام بتمويل المعرض من مكتباته، باسعار مخفضة بنسبة كبيرة، لافتا الى ان تعاونه الكبير مع الكنيسة ومنحه المستلزمات والكتب بتخفيض كبير هو ابلغ مشهد يجسد الوحدة الوطنية.

ومن جانبه قال المهندس مدحت الدسوقى، رئيس مجلس إدارة سلسلة المكتبات الممولة للمبادرة، أنه وفور اخطاره من قبل الكنيسة، بالرغبة فى اقامة تلك المبادرة الخيرية، فما كان منه إلا أنه سارع بمنح الكنيسة كافة المستلزمات بتخفيضات عالية، تصل 30%.



جانب من المبادرة



جانب من المبادرة



جانب من المبادرة



جانب من المبادرة

وأوضح أن أسعار الكتب الخارجية، والتى تشكل عبء كبير على كاهل اولياء التمور، تم عرضها فى المبادرة بنسبة تخفيض 20%



جانب من المبادرة



جانب من المبادرة



جانب من المبادرة



جانب من المبادرة