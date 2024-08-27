الرئيس السيسى يستقبل رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى، يضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ووزير التجارة، وعدد من كبار المسئولين العراقيين، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية، والإسكان، والاستثمار، والبترول، من الجانب المصري.
الرئيس السيسى يستقبل رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانىالثلاثاء، 27 أغسطس 2024 02:23 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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