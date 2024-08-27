اليوم السابع
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الأغذية العالمى: مستويات كارثية من الجوع فى العديد من مناطق السودان

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 10:54 ص
الأغذية العالمى: مستويات كارثية من الجوع فى العديد من مناطق السودان الاوضاع في السودان
كتبت: هند المغربي

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دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية بما فيها الإمدادات الغذائية والمأوى والمواد الصحية، يجب أن تُنقَل بسرعة وعلى نطاق واسع عبر جميع المعابر الحدودية والممرات الإنسانية إلى المجتمعات في السودان التي تواجه مستويات كارثية من الجوع.

وأشار البرنامج الأممي إلي إن قافلة مساعدات تابعة للبرنامج عبرت من تشاد إلى منطقة دارفور بالسودان عبر معبر أدري الحدودي الأحد موضحا أن القافلة كانت تحمل 205 أطنان من المساعدات الغذائية تكفي لحوالي 17 ألف شخص.

وقال المسؤول الأممي إن المساعدات الغذائية ستُسلم إلى المجتمعات في أنحاء دارفور، وستبدأ عمليات التوزيع بمجرد وصول الشاحنات مشيرا الي أنه يتم تحميل شاحنات إضافية من المساعدات الغذائية التابعة للبرنامج في تشاد للعبور إلى دارفور في أقرب وقت ممكن وأن البرنامج  لديه ما يكفي من الغذاء لنصف مليون شخص، جاهز للنقل إلى السودان عبر معبر أدري.

 







الأمم المتحدة

الأغذية العالمي

السودان

دارفور

تشاد

مساعدات إنسانية




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