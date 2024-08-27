اليوم السابع
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الأردن يعزى الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية فى وفاة الدكتور نبيل العربى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 03:00 ص
الأردن يعزى الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية فى وفاة الدكتور نبيل العربى نبيل العربى
أحمد علوى

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أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة بوفاة وزير خارجيتها الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين، بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء.

واستذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة مناقب الفقيد وإسهاماته ومسيرته الدبلوماسية الطويلة في خدمة بلده كوزير للخارجية، ثم أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، قضاها مدافعاً عن قضايا أمته العربية بكل إخلاص وتفان.

وقدم السفير القضاة أصدق التعازي إلى الأشقاء في وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.







نبيل العربي

وفاة نبيل العربي

الجامعة العربية

مصر

البرلمان العربي




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