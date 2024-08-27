اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 08:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن يدين بشدة الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 08:00 م
الأردن يدين بشدة الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان هجمات فى باكستان
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذها مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان، جنوب غربي جمهورية باكستان، يوم أمس وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.


وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة - في بيان اليوم الثلاثاء - رفض المملكة واستنكارها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية.


وأعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.







الاردن

هجمات ارهابية فى باكستان

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