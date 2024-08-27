اعتماد الحركة القضائية لمستشارى مجلس الدولة لعام 2024-2025

كتب - أحمد عبد الهادى

اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية الموقر برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء 27/8/2024 الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 وذلك إعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وقد تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:



1- السيد الأستاذ المستشار/أحمد عبدالحميد حسن عبود

رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.



2- المستشار/ فارس سعد فام حنضل

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.



3- المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزه

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.



4- المستشار/ حسام أحمد نور الدين مصطفى

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.



5- المستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.



6- المستشار/ أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.



7- المستشار/ محمد هشام أحمد كمال الكشكي

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية



كما تضمنت الحركة إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية،و(1,700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.



وقد روُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلاً عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.



وهنأ المستشار/ أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة اقضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.



وأكد المستشار/ أحمد عبود أهمية الحرص على مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات، لاسيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة في الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي بما يساهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.



وأضاف أن قُضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالاً مشرفًا في العطاء وبذل الجُهد والتفاني في العمل، وهو الأمر الذي يتعين أن يستمر بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين المصريين جميعًا.



وأشار رئيس مجلس الدولة إلي حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في مُختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن، وباعتباره حق أصيل لهن، لاسيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن، لافتًا إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق عدد (134) قاضية بالمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.



وأكد المستشار/ أحمد عبود أن الاستعانة بكل طاقات وخبرات مجلس الدولة المُتميزة من قضاة وقاضيات، سيكون نهجًا مستمرًا في العمل داخل المجلس.