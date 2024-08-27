استقبال كبير لرئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى فى تعز.. فيديو

وكالات

شهدت زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، استقبالًا كبيرًا في زيارته الأولى إلى محافظة تعز منذُ تشكيل مجلس القيادة.

تمنيت لو أني حظيت بشرف مرافقة فخامة الرئيس د. رشاد العليمي إلى #تعز، لسببين:



الأول: هي تعز، أقسم لكم أنها أجمل ثلاثة أحرف في تاريخ #اليمن رفعت رؤوسنا، وجمعت فخرنا، ودلّلت حاضرنا، وشمخت برجالها وشبابها في مواجهة #خامنئي بذاته، وجبهاته الطائفية وأذرعه الممولة بالتواطئ الغربي… pic.twitter.com/zbjN8AHSIi — سام الغُباري (@SAlghobari) August 27, 2024

وامتدت حشود كبيرة من المواطنين من بداية منفذ الدحي حتى شارع السجن المركزي في مدينة تعز لاستقبال الرئيس العليمي وقيادات الدولة.

ومن المتوقع أن ترافق زيارة الرئيس العليمي العديد من المشاريع الخدمية في محافظة تعز.