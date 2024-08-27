اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 02:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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في أول زيارة منذ تقلده منصبه..

استقبال كبير لرئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى فى تعز.. فيديو

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 02:28 م
استقبال كبير لرئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى فى تعز.. فيديو جانب من استقبال رشاد العليمى
وكالات

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شهدت زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، استقبالًا كبيرًا في زيارته الأولى إلى محافظة تعز منذُ تشكيل مجلس القيادة.

 

 

وامتدت حشود كبيرة من المواطنين من بداية منفذ الدحي حتى شارع السجن المركزي في مدينة تعز لاستقبال الرئيس العليمي وقيادات الدولة.

ومن المتوقع أن ترافق زيارة الرئيس العليمي العديد من المشاريع الخدمية في محافظة تعز.







رشاد العليمى

مجلس القيادة الرئاسى اليمنى

تعز

اليمن




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