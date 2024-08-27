استشهاد فلسطينيا متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين فى واد رحال جنوب بيت لحم

أحمد علوى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الليلة، عن استشهاد شاب برصاص مستوطنين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن شابا استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في القرية، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة.

وأفاد رئيس مجلس قروي وادي رحال حمدي زيادة، لوكالة الانباء الفلسطينية، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين قرب مدرسة الذكور، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين.

وأضاف زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستعمرين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق

يذكر أن المستوطنين نفذو خلال النصف الأول من العام الجاري في 1334 اعتداءً في الضفة الغربية، تسببت باستشهاد 7 مواطنين.

وباستشهاد المواطن في بيت لحم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 651 شهيدا.