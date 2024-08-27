ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 40 ألفا و 476 شهيدا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40.476 شهيدا و 93.647 مصابا منذ 7 أكتوبر.

أضافت وزارة الصحة، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و113 مصابا خلال 24 ساعة.

واستشهد 21 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بانتشال 4 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية بحي التفاح شرق مدينة غزة، كما انتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدنى 6 شهداء بينهم طفلة، و3 نساء من عائلتى الصفدى والنعسان، بعد قصف صاروخى استهدف شقة سكنية في عمارة التاج (2) بشارع اليرموك في مدينة غزة.

وقالت المصادر إن 7 فلسطينيين استشهدوا، بينهم أطفال ونساء، عقب استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في برج "هديل" بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعدد من القذائف.

وأشارت إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، في قصف الاحتلال منزلًا في مخيم خان يونس، جنوب قطاع غزة، وطال القصف المدفعي عدة مناطق شرق مدينة خان يونس، تزامنا مع شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين.