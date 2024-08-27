إعادة الحركة المرورية بطريق فى بنها بعد انقلاب سيارة سوزوكى

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بطريق منطقة كفر أبو ذكرى بمدينة بنها بالقليوبية بعد توقفها، إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكى أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج، واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى بمنطقة كفر أبو ذكرى بمدينة بنها وسقوط مصابين داخل السيارة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وكشفت المعاينة الأولية وجود 5 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم، وتم رفع أثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها.