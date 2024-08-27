اليوم السابع
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إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر نوفمبر المقبل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 02:29 م
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر نوفمبر المقبل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تستعد لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى خلال نوفمبر المقبل، ويتم التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، بناء على التكليفات الرئاسية، تمهيدا لإطلاقها فى المنتدى.

وشددت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على حرص الحكومة المصرية على توفير كافة السبل لإنجاح المنتدى وخروجه بصورة مشرفة لمصر والأمم المتحدة، سواء من حيث التنظيم والفعاليات والأنشطة والجلسات والموضوعات التى سيتم مناقشتها، إضافة إلى الجوانب الثقافية والسياحية، مؤكدة على المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لكافة التطورات الخاصة بإجراءات استضافة مصر للمنتدى المقبل.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن محاورالمنتدى ستتضمن شق تغير المناخ، أضافة لإطلاق العديد من المبادرات التى تخص المبانى الخضراء والقدرة على الصمود والتكيف، كما سيتضمن المنتدى بعض الفاعليات المرتبطة بنوعية الهواء وكيفية حساب حجم الخفض فى ثانى أكسيد الكربون فى المشروعات القومية مثل القطار الكهربائى، والتى تعتبرأحد إجراءات تحقيق الاستدامة.

جدير بالذكر أن المنتدى الحضرى العالمى "WUF " هو عبارة عن منصة نوعية تضم أصحاب المصلحة، تعقد كل سنتين للدول الأعضاء والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، للمشاركة فى مناقشات بناءة حول التحضر وهوالاتجاه الاساسى الذى سيحدد ما إذا كنا سننجح أم سنفشل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.







البيئة

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الحضرى

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الاستيراتيجية الوطنية للبناء الاخضر



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