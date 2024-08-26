وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 354 مشروعا للمياه والصرف بالغربية

كتب أحمد حسن

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه خلال 10 سنوات بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، انتهينا من تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب (إنشاء محطات - توسعة محطات - شبكات مياه)، بطاقة 300 ألف م3 يومياً، وكذا تنفيذ 343 مشروعا للصرف الصحى، بمحافظة الغربية، ومنها مشروعات ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات المياه والصرف نحو 7.3 مليار جنيه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جار إنهاء وتنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الغربية، بهدف تحسين الخدمة وزيادة الضغوط، وهى، مشروع شبكة مياه قطور، ومشروع توسعات محطة مياه سمنود، ومشروع استكمال شبكة مياه بسيون "خط الروبة"، ومشروع استكمال شبكات مياه المحلة الكبرى، ومشروع استكمال شبكات مياه سمنود، كما يجرى تنفيذ 4 مشروعات لصرف صحى الحضر، وهى، استكمال صرف صحي مدينة المحلة الكبري، واستكمال صرف صحي مدينة كفر الزيات، ومحطة معالجة صرف صحي شبراقاص، ومحطة معالجة صرف صحي بقلوله.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك 205 مناطق ريفية بمحافظة الغربية تتمتع بخدمات الصرف الصحى، بما نسبته 63.5 % من المناطق الريفية، ويقطنها 2.9 مليون نسمة، بما نسبته 79.5 % من سكان الريف، بينما تم وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ86 منطقة ريفية، نسبتها 26.8 % من المناطق الريفية، ويقطنها 598 ألف نسمة، بما نسبته 16.3 % من سكان الريف، ويتم العمل بتلك المناطق من خلال الهيئة القومية للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بالمحافظة، وبعضها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".