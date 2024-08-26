وزارة الصحة توجة نصيحة هامة حول الوجبات السريعة والمشروبات الغاذية..إنفوجراف

قالت وزارة الصحة والسكان إن تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية عادة خاطئة يجب تجنبها لأنها تعرض للإصابة بالأمراض غير السارية:
وكانت وزارة الصحة والسكان، وجهت سلسلة من النصائح الخاصة بـ التغذية السليمة لكبار السن تضمنت النقاط التالية:
- الحرص على تناول وجبات خفيفة وصغيرة ومتفرقة على مدار اليوم
- البعد عن تناول الأغذية التي تحتوى على مواد حافظة
- البعد عن تناول الأطعمة بعد الساعة 9 مساءً
- تناول أطعمة صحية كالخضروات الطازجة
- يفضل تناول الوجبات في وقت مبكر
- الاهتمام بوجبة الإفطار
- شرب السوائل بكثرة
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