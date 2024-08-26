وزارة الصحة توجة نصيحة هامة حول الوجبات السريعة والمشروبات الغاذية..إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية عادة خاطئة يجب تجنبها لأنها تعرض للإصابة بالأمراض غير السارية:

وكانت وزارة الصحة والسكان، وجهت سلسلة من النصائح الخاصة بـ التغذية السليمة لكبار السن تضمنت النقاط التالية:

- الحرص على تناول وجبات خفيفة وصغيرة ومتفرقة على مدار اليوم

- البعد عن تناول الأغذية التي تحتوى على مواد حافظة

- البعد عن تناول الأطعمة بعد الساعة 9 مساءً

- تناول أطعمة صحية كالخضروات الطازجة

- يفضل تناول الوجبات في وقت مبكر

- الاهتمام بوجبة الإفطار

- شرب السوائل بكثرة