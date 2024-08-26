وزارة التعليم تعتمد شرائح الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، قالت فيه: إيماء إلى موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على اعتماد شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ( دولية ) وإيماء إلى ما جاء بالقرار الوزاري رقم (174) لسنة 2017 بشأن تعديل الفقرة (5) من المادة (422) لسنة 2014، يتم التعميم على الإدارات التعليمية التابعة للمديريات بتدرج المصروفات للعام الدراسي 2025/2024 كما تسرى ذات الشرائح على مصروفات التعليم بالعام الدراسي 2024/2023 على المدارس الخاصة والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ( دولية) في العام الدراسي القادم (2024/ 2025) وفقا لما يلي :-

أولا : شرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية ).

- المدارس الدولية التى تبدأ مصروفاتها من 30 ألف جنيه، وحتى أقل من 50 الف جنيه نسبة الزيادة 10%.

- المدارس الدولية تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 80 ألفًا، بنسبة زيادة 8%.

- المدارس الدولية التى تبدأ مصروفاتها من 80 ألف جنيه وتقل عن 120 ألف جنيه نسبة الزيادة 7%.

- المدارس الدولية التى تبدأ مصروفاتها من 120 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه نسبة الزيادة 6%.

- المدارس الدولية التى تبدأ مصروفات الدراسة بها من 200 ألف جنيه فأكثر نسبة الزيادة 5%.

ثانيا : شرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس الخاصة ( عربي / لغات )



-المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه نسبة الزيادة السنوية 25%.



المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10000 جنيه نسبة الزيادة السنوية 20%

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10000 جنيه وتقل عن 15000 جنيه نسبة الزيادة السنوية 15%.

-المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15000 جنيه وتقل عن 20000 جنيه 12%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20000 جنيه وتقل عن 25000 جنيه 10%.

المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25000 جنيه وتقل عن 35000 جنيه نسبة الزيادة السنوية 7%.

المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35000 جنيه فأكثر نسبة الزيادة السنوية 6%.

