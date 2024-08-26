اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ننشر أسماء المتوفيين والمصابين فى حادث طريق القاهرة الفيوم.. فيديو وصور

الإثنين، 26 أغسطس 2024 09:23 ص
ننشر أسماء المتوفيين والمصابين فى حادث طريق القاهرة الفيوم.. فيديو وصور موقع الحادث
الفيوم رباب الجالى

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حصل اليوم السابع على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة نقل تريلا بعدة سيارات بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، عند مدخل مساكن ميمنه بدائرة قسم شرطة سنورس، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

حيث أسفر الحادث عن مصرع كل من: "حكيم سيد حسن سعداوي ، سائق السيارة أجرة ميكروباص ، وحسين جمعه علي أحمد ، ومحمد رمضان محمد درويش ، واحمد محمود ابراهيم السيد ، وعبد الحميد فرج حسن سليمان، وسيد جمعه قاسم معوض و عبد الرحمن عبدالله الصافي سليمان" و3  جثث مجهولي الهوية وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

واستقبل مستشفى الفيوم العام 7 مصابين في حادث التصادم ، وهم : حنان رمضان محمد حسن ، وإيمان رمضان محمد حسن ،وإيمان أحمد عبد اللطيف محمد ، ووليد محتار عويس عطوه ، ومحمد عادل أحمد محمد ،سائق السيارة ربع نقل بصندوق ثلاجه، وفتوح عبد العزيز عبد التواب ، ومصاب اخر مجهول الاسم والهوية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم .   

حادث الفيوم
حادث الفيوم

 

حادث طريق الفيوم
حادث طريق الفيوم

 







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