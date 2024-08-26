ناشئات الجودو بالدقهلية يحصدن المركز الثالث بالبطولة العربية بمدينة العلمين

الدقهلية - سارة الباز

فازت لاعبات ناشئات الجودو بالمشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي بالدقهلية "المشروع القومي الناشئين (أ) " في نهائي البطولة العربية للجودو مرحلة 16 سنة إناث، والتي أقيمت خلال الفترة الممتدة ما بين 24، وحتى 27 أغسطس الجاري، بمدينة العلمين الجديدة.

تشهد البطولة العربية للجودو، التي تقام بمدينة العلمين الجديدة، وتختتم منافساتها غداً الثلاثاء، مشاركة 500 لاعب ولاعبة من 10 دول مشاركة في البطولة، التي تستضيفها مصر من دول: الجزائر، السعودية، الأردن، سوريا، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المنظمة، وأشادت الوفود المشاركة في البطولة العربية للجودو، بتنظيم البطولة العربية في مدينة العلمين الجديدة.

شاركت ناشئات المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي بالدقهلية للجودو، بالبطولة العربية للجودو مرحلة 16 سنة، وقد فازت اللاعبة هانيا محمد علي بالمركز الثالث، والميدالية البرونزية وزن 57 كجم، واللاعبة ياسمين إبراهيم بالمركز الثالث، والميدالية البرونزية وزن 52 كجم، وحصلتا على شهادات التقدير من اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية.

وأشاد المدرب الفني المحمدي إبراهيم عبد الله، مدرب الفريق بقدرات لاعبات الجودو، بالمشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي بالدقهلية في بطولة كانت قوية، وشديدة المنافسة بين جميع اللاعبات المشاركات في البطولة العربية للأندية بمدينة العلمين الجديدة، مشددا على أنهما من المواهب المبشرة في لعبة الجودو في المستقبل.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال إكتشاف، ورعاية المواهب الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.