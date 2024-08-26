مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين ، في حادث تصادم بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي عند مفارق مساكن ميمنه بدائرة قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم نتيجة تصادم عدد كبير من السيارات، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة بوقوع حادث تصادم بين عدد سيارات ووجود جثث ومصابين.

وعلي الفور انتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن سيارة نقل إصطدمت بعدد من السيارات بالطريق باتجاه القاهرة ، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة أكثر من 7 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق.