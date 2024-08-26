مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا.. متنفس الأهالى للخروج والتنزه يظهر للنور.. يضم حدائق ومتنزهات وأماكن ترفيهية بتكلفة تزيد عن 200 مليون جنيه.. والأهالي: سيصبح مكانا متكاملا وننتظر افتتاحه.. صور

قنا صابر سعيد

كورنيش النيل بمدينة قنا يعد متنفسا مهما للأهالي في المناسبات المختلفة، لذلك اتجهت الدولة إلى تطويره ليتناسب مع المشروعات الحالية بمظهر جمالي يضفى لمسة حضارية للمدينة، مع إبراز الجانب التاريخي برسومات على جدران الكورنيش والمباني التي سيتم الانتهاء منها، ومنذ البدء عن إعلان إحلال وتجديد الكورنيش أيادي العمال لا تتوقف عن التعمير والبناء حتي ظهر مؤخرًا للنور ليكشف عن حجم الإنجاز الذي تشهده المحافظة ويبشر أنه سيتم الانتهاء من تنفيذه في المواعيد المحددة.





بلغت نسبة الأعمال بالكورنيش 56.3%، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الموقع العام بنسبة بلغت 38.5%، وتشمل " الأعمال الاعتيادية، وأعمال الازالة، وأعمال الميكانيكا، وأعمال الكهرباء"، كما بلغت نسبة تنفيذ المطاعم 85%، ونسبة تنفيذ المبني الإدارى 40%، ونسبة تنفيذ الكافتيريا 85%، ونسبة تنفيذ دورات المياه العامة 85%، ونسبة تنفيذ مباني الاكشاك 80%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل 91%.



ويتم تطوير كورنيش النيل بمدينه قنا على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل، يتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم، وكافتيريات، وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى، وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، كما يساهم في إحداث نقله نوعية في تقديم الخدمات الترفيهية ليس لموطني مدينة قنا فحسب ولكن لموطني المحافظة، فضلا عن توفير نقطة جذب سياحي، وخاصة السياحة النيلية.



قال أحمد طلعت، من أهالي قنا، إن كورنيش النيل بمدينة قنا هو المتنفس الأول للأهالي وذلك للإقبال عليه في المناسبات المختلفة مثل الأعياد وأعياد شم النسيم وذلك لكونه مجاني، ويتوافد عليه المواطنين من جميع الأماكن في المحافظة، لافتًا أنه في بداية أعمال التطوير لم يتوقع الأهالي أن يصبح الكورنيش بهذا الشكل ولكن مع ظهور الأعمال للنور أعجب عدد كبير بتصميم الكورنيش الجميل والذي ينتظره الأهالي افتتاحه حتي العودة مرة أخرى للزيارات والفسح.



وأوضح طلعت، أنه يتمنى أن يتواجد سينما داخل الكورنيش وأماكن للتنزه والشراء حتي يصبح متكامل ويزيد الإقبال عليه ليصبح طفرة حضارية في المحافظة مثل كورنيش مدينة الأقصر والمنيا وغيرها من الأماكن التي تم جديدها في وقت سابق.





أعمال كورنيش النيل بقنا



أعمال كورنيش النيل



كورنيش النيل بقنا 2



كورنيش النيل بقنا



مشروع كورنيش قنا



