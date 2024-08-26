اليوم السابع
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مستشفى المنصورة التخصصى تعلن عن حاجتها لشغل 4 وظائف.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 26 أغسطس 2024 02:14 م
مستشفى المنصورة التخصصى تعلن عن حاجتها لشغل 4 وظائف.. اعرف التفاصيل وظائف شاغرة بمستشفى المنصورة التخصصي
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن مستشفى المنصورة التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حاجته لشغل 4 وظائف شاغرة، وذلك عن طريق الندب، أو الإعارة، وهي: فني صحة وسلامة مهنية، أخصائي صحة وسلامة مهنية، تمريض صحة وسلامة مهنية، ومسئول حماية مدنية.

وما تزال فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مستمرة بالمستشفى؛ للكشف المبكر عن الأورام السرطانية شاملة أورام: (الرئة - القولون - البروستاتا - عنق الرحم)، لاكتشاف المرض في مراحل مبكرة؛ وبالتالي تخفيض عدد الوفيات الناجمة عنه، ويمكن التسجيل في المبادرة عبر الرابط التالي:

https://shorturl.at/anBHM

 

 







مستشفى المنصورة التخصصي

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أمانة المراكز الطبية المتخصصة

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مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

فني صحة وسلامة مهنية

أخصائي صحة وسلامة مهنية

تمريض صحة وسلامة مهنية

مسئول حماية مدنية




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