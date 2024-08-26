مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور يعقد دورة "تنمية الموارد البشرية"

عقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور اليوم الإثنين فعاليات أول أيام الدورة التدريبية "تنمية الموارد البشرية"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور.ـ

حاضر بالدورة الدكتور إسلام فوزي ـ الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة دمنهور والمدرب المشارك بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بحضور عدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف كليات الجامعة، بمقر المركز تحت إشراف الفريق الإداري للمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

من جانبه أكد "الغزالي" أنه في ظل التطور المذهل الذي يشهده العالم اليوم، أدركت المؤسسات الدور الحاسم الذي تلعبه تنمية الموارد البشرية في نجاح منتسبيها في أدوارهم، ومن ثم نجاح المؤسسات ذاتها، ولذلك فقد تجاوزت الممارسات التقليدية في مجال الموارد البشرية، مشيرا إلى أن مصطلح تنمية الموارد البشرية Human resource development واختصاره HRD، يشير إلى مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية التي توفرها المنظمات من أجل تعزيز مهارات منتسبيها ومساعدتهم على التكيف مع أدوارهم الجديدة ومعرفة المزيد من المعلومات عن المنظمة واستراتيجياتها وأهدافها وثقافتها، ومن خلال تلك البرامج، يتعلم أفراد المؤسسة المهارات التي قد يحتاجونها لوظائفهم، والموارد التي تمكنهم من النجاح في أدوارهم.