اليوم السابع
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مرصد الأزهر يعلن بدء النسخة الثانية من البرنامج التثقيفي باللغات الأجنبية "Know More"

الإثنين، 26 أغسطس 2024 05:41 م
مرصد الأزهر يعلن بدء النسخة الثانية من البرنامج التثقيفي باللغات الأجنبية "Know More" مرصد الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن بدء برنامجه الصيفي لهذا العام "اعرف أكثر" (Know More)، الموجّه إلى الطلاب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

يتناول البرنامج هذا العام عددًا من القضايا المهمة التي تشغل أذهان أبنائنا، ومنها:
• أهمية الدين في حياة الإنسان.
• الطاقة والتأمل بين العلم والخرافة وموقف الدين من هذه الممارسات التي بدأ يظهر لها وجود في المجتمع.

• العلاقة بين الشباب والفتيات وضوابطها في الإسلام.

• مخاطر الإنترنت العميق وكيفية الحماية منها.

• الطرق الصحيحة للتعامل مع الخواطر والأسئلة التي تطرأ للإنسان عن الذات الإلهية.

• التوعية بظاهرة العنف المجتمعي وكيفية الوقاية منه.
• وضع خطة لاستثمار أوقات الشباب لا سيما وسط هذا العالم المفتوح.

• تأكيد العلاقة التكاملية بين العلم والدين.

تبدأ فاعليات البرنامج يوم الأحد الموافق الثامن من سبتمبر 2024 م، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر 2024 م، لطلاب من سن 15-18 سنة ، بمقر المرصد بمشيخة الأزهر الشريف بالدراسة، على أن يكون التقديم عبر الرابط المرفق بالإعلان في الفترة من 26 من أغسطس إلى 6 من سبتمبر 2024 م.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRIUzYrexCm2pb42buQEWVSxyf-ityaKc-PprdPEbr3yeLDg/viewform


 







مرصد الازهر

الازهر الشريف

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