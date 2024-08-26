محافظ سوهاج يتفقد منافذ بيع الخضراوات والفاكهة ويشدد على فرض الانضباط بالشوارع

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة ميدانية، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، لمتابعة مدى الانضباط بعدد من الشوارع، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مواقع منافذ بيع الخضر والفاكهة التي تم نقلها من أمام مستشفى الهلال، والثانوية العسكرية، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، لمنع الإشغالات، وخلق متنفس للمواطنين بتلك الأماكن التي تشهد كثافة مرورية، كما تفقد المحافظ الأماكن البديلة التي وفرتها المحافظة لتلك المنافذ واطمأن على جاهزيتها، مؤكدا أن تطبيق القانون وفرض الانضباط بالشارع السوهاجي يأتي بالتوازي مع مراعاة الجانب الاجتماعي للباعة الجائلين، والعاملين بالمنافذ، مشيرا إلى أنه لن يتم نقل بائع متجول أو منفذ إلا بعد توفير المكان البديل المناسب.



تضمنت جولة المحافظ أيضا تفقد الحديقة العامة بالثقافة، وتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمع إلى مطالبهم، موجها رئيس حي شرق بزيادة أعداد الكراسي بالحديقة، وسرعة توصيل خدمة الصرف الصحي وتشغيل دورات المياه، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، كما تفقد المحافظ الحديقة العامة أمام مدرسة الثانوية العسكرية، ووجه بالبدء في أعمال تطويرها ورفع كفاءتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهر ونصف.



وقد قام المحافظ، خلال جولته، بتفقد حالة عدد من الشوارع ومتابعة مدى الانضباط بها، ومستويات النظافة والاشغالات، حيث تفقد شارع التحرير، وشارع سيتي، ومحيط مستشفى الهلال، وشارع أسيوط/سوهاج، ووجه بالمتابعة المستمرة ومنع الاشغالات، وإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم، وعدم التعدي على حرم الطريق، حفاظا على المظهر الحضاري اللائق.



والتقى "سراج" خلال جولته عددا من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بما يحدث بشوارع المحافظة من انضباط ورفع مستويات النظافة والتجميل، مطالبين باستمرار تلك الحملات، واستمع المحافظ إلى طلبات المواطنين وآرائهم، موجها بتنفيذ فوري لبعض الطلبات، ودراسة بعض الطلبات الأخرى، مؤكدا على أهمية التواصل مع المواطنين بالشارع، ومعرفة متطلباتهم، والعمل على تلبيتها .