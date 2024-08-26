اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: استكمال أعمال نادى الفروسية والهجن بالخارجة على 500 فدان

الإثنين، 26 أغسطس 2024 01:00 ص
محافظ الوادى الجديد: استكمال أعمال نادى الفروسية والهجن بالخارجة على 500 فدان نادى الفروسية والهجن بالخارجة
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن استكمال أعمال إنشاءات نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الرماية والصيد شمال مدينة الخارجة الذي يجرى تنفيذه على مساحة 500 فدان استعدادًا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، والذي يتضمن افتتاح مراحل المشروع بعد استكمال أعمال التطوير.

 

وقال المحافظ، إنه جرى تنفيذ أعمال التشطيبات الجارية بمنصة المشاهدة الرئيسية، و إنشاء مضمار السباق والطرق الخدمية، ويجرى تنفيذ ساحة انتظار الجمال، بالإضافة للقرية التراثية التي تضم فندق على الطراز البيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية وكذلك ميدان للرماية وفق المواصفات الفنية المعتمدة لإجراء المسابقات وتدريب الشباب على رياضة القنص.

 







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